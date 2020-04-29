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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T12:48
https://ria.ru/20200429/1570731520.html
Верховный суд предложил рассматривать все дела по интернету
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570348141_359:0:2057:955_1036x0_80_0_0_9c53a02bfb6379cde412b202b61f0730.jpg
РИА Новости

Верховный суд предложил рассматривать все дела по интернету

11:47 29.04.2020 (обновлено: 12:48 29.04.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Верховного суда / Перейти в фотобанкСудьи Верховного суда проводят онлайн-заседание
Судьи Верховного суда проводят онлайн-заседание
© РИА Новости / Пресс-служба Верховного суда
Перейти в фотобанк
Судьи Верховного суда проводят онлайн-заседание
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Верховный суд продлил до 11 мая ограничения по рассмотрению дел в связи с пандемией коронавируса, но рекомендовал по возможности проводить слушания по интернету.
"Рекомендовать судам при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания <...> с использованием системы видеоконференцсвязи и/или системы веб-конференции", — уточняется в постановлении.
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
28 апреля, 20:02Распространение нового коронавируса
В Москве продлили режим повышенной готовности
Для этого участникам нужно подать в суд заявление в электронном виде, приложив копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия. Кроме того, ВС напомнил о необходимости соблюдать все санитарные правила.
Ограничения в работе судов ввели еще в марте: сократили число рассматриваемых дел до неотложных (избрание и продление меры пресечения, дела о срочном медицинском вмешательстве и так далее). Кроме того, председатели судов прекратили лично принимать просителей — документы можно прислать по почте и интернету, — а в здания перестали пускать всех посторонних, в том числе журналистов.
Участников процесса обязали соблюдать социальную дистанцию: людей по возможности рассаживают в зале в полутора метрах друг от друга, сотрудники суда и приставы обеспечены масками и антисептиками.
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С военными лозунгами и без единой жертвы. Какая страна победила COVID-19

Распространение коронавирусной инфекции

Число больных COVID-19 в России достигло 99 339 человек (подавляющее большинство из них — в Москве), 10 286 выздоровели, еще 972 пациента погибли.
В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировано свыше 2,9 миллиона инфицированных, как минимум 202 тысячи из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более 3,1 миллиона человек в 185 странах, 217 тысяч погибли.
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29 апреля, 08:00Распространение нового коронавируса
Кто может не пережить эпидемию COVID-19
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку — обогнав Иран и Китай.
Накануне Владимир Путин продлил нерабочие дни вплоть до 11 мая. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, объявлен пропускной режим. Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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