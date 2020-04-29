Верховный суд предложил рассматривать все дела по интернету

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Верховный суд продлил до 11 мая ограничения по рассмотрению дел в связи с пандемией продлил до 11 мая ограничения по рассмотрению дел в связи с пандемией коронавируса , но рекомендовал по возможности проводить слушания по интернету.

"Рекомендовать судам при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания <...> с использованием системы видеоконференцсвязи и/или системы веб-конференции", — уточняется в постановлении.

Для этого участникам нужно подать в суд заявление в электронном виде, приложив копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия. Кроме того, ВС напомнил о необходимости соблюдать все санитарные правила.

Ограничения в работе судов ввели еще в марте: сократили число рассматриваемых дел до неотложных (избрание и продление меры пресечения, дела о срочном медицинском вмешательстве и так далее). Кроме того, председатели судов прекратили лично принимать просителей — документы можно прислать по почте и интернету, — а в здания перестали пускать всех посторонних, в том числе журналистов.

Участников процесса обязали соблюдать социальную дистанцию: людей по возможности рассаживают в зале в полутора метрах друг от друга, сотрудники суда и приставы обеспечены масками и антисептиками.

Распространение коронавирусной инфекции

COVID-19 в России достигло 99 339 человек (подавляющее большинство из них — в Москве ), 10 286 выздоровели, еще 972 пациента погибли. Число больныхв России достигло 99 339 человек (подавляющее большинство из них — в), 10 286 выздоровели, еще 972 пациента погибли.

В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировано свыше 2,9 миллиона инфицированных, как минимум 202 тысячи из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более 3,1 миллиона человек в 185 странах, 217 тысяч погибли.

На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия , Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку — обогнав Иран и Китай.

Накануне Владимир Путин продлил нерабочие дни вплоть до 11 мая. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, объявлен пропускной режим. Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.