В Польше оценили ситуацию с распространением коронавируса

ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Ежедневный прирост числа выздоровевших от Ежедневный прирост числа выздоровевших от коронавируса Польше впервые превысил прирост числа заболевших, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в среду в Варшаве

"Сегодня первый день, когда мы можем сказать, что новых заболевших меньше, чем выздоровевших. С высокой долей вероятности можно сказать, что далее будет меньше или такое же количество новых заболевших", - сказал Моравецкий.

За сутки в Польше зафиксировано 326 новых случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 559 человек.

С начала эпидемии в стране зафиксировано 12415 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 606 человек скончались.

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса, 2973 человека госпитализированы, почти 86 тысяч находятся на карантине. Выздоровели 3025 человек.

Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.