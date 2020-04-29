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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T11:45
https://ria.ru/20200429/1570731319.html
В воронежской больнице у 27 человек подтвердили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569676507_0:273:2893:1900_1036x0_80_0_0_98dc5949711e4371f578a7b62373e2b8.jpg
РИА Новости

В воронежской больнице у 27 человек подтвердили коронавирус

11:45 29.04.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В больнице. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 27 пациентов больницы №10 Воронежа, еще у 18 пациентов и 24 медиков COVID-19 подозревают, сообщило областное правительство.
В понедельник было объявлено о вспышке COVID-19 в одной из крупнейших больниц Воронежской области - БСМП №10 ("Электроника"): власти сообщали о 41 заразившемся, из которых 26 — медработники.
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"Работа с контактным кругом ранее заболевших в медучреждении позволила оперативно выявить новых заразившихся коронавирусом. На текущий момент это 45 пациентов (у 27 из них диагноз подтвержден финальным тестом) и 24 медработника (у 2 сотрудников предварительный анализ не подтвердился)", - говорится в сообщении.
Пациентов и медперсонал, у которых диагностирован коронавирус и первый тест показал положительный результат на COVID-19, отправили в специализирующиеся на борьбе с коронавирусной инфекцией медучреждения.
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По данным областных властей, сейчас в БСМП №10 из 18 отделений закрыто семь: нейрохирургия, два нейрососудистых, реанимация №3, эндокринология, хирургия, травматология. Роддом, приемное отделение, кардиология, урология, гинекология, нефрология и другие отделения работают в штатном режиме и принимают пациентов.
"Ограничений в оказании медпомощи в связи с закрытием некоторых отделений нет, за исключением нейрохирургических больных и больных с инсультами — их принимает ВОКБ №1 (Воронежская областная клиническая больница №1)", - информирует облправительство.
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Власти отмечают, что помощь пациентам, находящимся на лечении в "Электронике", оказывают только медики, имеющие отрицательные тесты на коронавирус.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 459 человек. Умерли восемь пациентов, выздоровели 57.
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