В воронежской больнице у 27 человек подтвердили коронавирус

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 27 пациентов больницы №10 Коронавирусная инфекция подтверждена у 27 пациентов больницы №10 Воронежа , еще у 18 пациентов и 24 медиков COVID-19 подозревают, сообщило областное правительство.

В понедельник было объявлено о вспышке COVID-19 в одной из крупнейших больниц Воронежской области - БСМП №10 ("Электроника"): власти сообщали о 41 заразившемся, из которых 26 — медработники.

"Работа с контактным кругом ранее заболевших в медучреждении позволила оперативно выявить новых заразившихся коронавирусом. На текущий момент это 45 пациентов (у 27 из них диагноз подтвержден финальным тестом) и 24 медработника (у 2 сотрудников предварительный анализ не подтвердился)", - говорится в сообщении.

Пациентов и медперсонал, у которых диагностирован коронавирус и первый тест показал положительный результат на COVID-19, отправили в специализирующиеся на борьбе с коронавирусной инфекцией медучреждения.

По данным областных властей, сейчас в БСМП №10 из 18 отделений закрыто семь: нейрохирургия, два нейрососудистых, реанимация №3, эндокринология, хирургия, травматология. Роддом, приемное отделение, кардиология, урология, гинекология, нефрология и другие отделения работают в штатном режиме и принимают пациентов.

"Ограничений в оказании медпомощи в связи с закрытием некоторых отделений нет, за исключением нейрохирургических больных и больных с инсультами — их принимает ВОКБ №1 (Воронежская областная клиническая больница №1)", - информирует облправительство.

Власти отмечают, что помощь пациентам, находящимся на лечении в "Электронике", оказывают только медики, имеющие отрицательные тесты на коронавирус.

В Воронежской области коронавирус подтвержден у 459 человек. Умерли восемь пациентов, выздоровели 57.