Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Во вторник представительстве ДНР в СЦКК заявили об 11 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 27 мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались восемь населенных пунктов ДНР.