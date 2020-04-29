Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник представительстве ДНР в СЦКК заявили об 11 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 15 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 27 мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались восемь населенных пунктов ДНР.
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