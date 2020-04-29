Судан попросил у России аппараты ИВЛ и защитные костюмы

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Хартум просит Москву поставить аппараты ИВЛ и защитные костюмы для борьбы с коронавирусом, заявил в среду РИА Новости временный поверенный в делах Судана в Москве Онур Ахмад Онур.
Накануне в российском МИД РИА Новости сообщили, что ряд стран Африки и Ближнего Востока, в том числе Судан и Йемен, обратились к Москве за помощью в борьбе с COVID-19.
"Я подтверждаю эту новость. Это действительно так. Мы запросили техническую помощь от России для Судана - это и аппараты искусственной вентиляции легких, и защитные медицинские костюмы", - сказал Онур.
Он отметил, что Москва и Хартум продолжают развивать сотрудничество в области политики и экономики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.