В Приангарье четыре человека пострадали после взрыва самогонного аппарата

В многоквартирном доме поселка Новая Игирма на севере Приангарья днем 29 апреля произошел взрыв, в результате чего в 5-комнатной квартире на первом этаже были выбиты все стекла и повреждены оконные проемы. Во время взрыва в квартире находились двое взрослых и трое детей.