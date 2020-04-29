В Приангарье четыре человека пострадали после взрыва самогонного аппарата

ИРКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Двое взрослых и двое детей госпитализированы с ожогами в поселке Новая Игирма Иркутской области, после того как в квартире произошла разгерметизация самогонного аппарата, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС региона.
В многоквартирном доме поселка Новая Игирма на севере Приангарья днем 29 апреля произошел взрыв, в результате чего в 5-комнатной квартире на первом этаже были выбиты все стекла и повреждены оконные проемы. Во время взрыва в квартире находились двое взрослых и трое детей.
"Госпитализированы в Игирменскую городскую больницу с ожогами 1-2 степени четыре человека: двое взрослых и двое детей. По предварительной информации, произошла разгерметизация дистиллятора – самогонного аппарата", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что видимых повреждений конструкций дома нет, жильцы в расселении не нуждаются.
По данным ГУМВД региона, наиболее серьезные травмы получил глава семьи – мужчина 44 лет. Детям, доставленным в больницу, 10 и 11 лет. Семья характеризуется как благополучная.
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