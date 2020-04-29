В самарском пансионате для инвалидов 35 человек заразились коронавирусом

САМАРА, 29 апр - РИА Новости. Тридцать пять случаев заражения коронавирусом выявлено в Сызранском пансионате для инвалидов, заразился 31 постоялец и четверо сотрудников, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

"Выявлен очаг групповой заболеваемости в ГБУ СО "Сызранский пансионат для инвалидов" с общим количеством заболевших и инфицированных 35 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в оперштабе, диагноз подтвержден у 31 постояльца и четырех сотрудников пансионата. "Состояние заболевших удовлетворительное, у большинства болезнь протекает бессимптомно. Одна из пациенток госпитализирована с пневмонией в Тольяттинскую городскую больницу клиническую больницу №5", - рассказали в оперштабе.

По информации оперштаба, причина вспышки устанавливается, первым заболевшим был постоялец. За границей никто из сотрудников пансионата в последнее время не был, с 14 марта в учреждении действовал запрет на посещение постояльцев родственниками, а с 24 апреля пансионат перешел на режим полной самоизоляции.

Ранее оперштаб сообщал, что пансионаты и дома для престарелых в Самарской области с 24 апреля перешли на работу в режиме полной самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.

Всего в Самарской области зафиксировано 327 случаев коронавируса, 33 человека выздоровели, пятеро скончались.