В Совбезе призвали архивистов активнее рассекречивать материалы о ВОВ

Латышские стрелки. Групповой портрет Об интернационалистах на нашей гражданской войне пишут редко. Хотя они сыграли в тех событиях немалую роль. И количественно, и качественно. Одних только венгров, по утверждению Белы Куна, воевало более 100 тысяч. Может, и преувеличивал лидер венгерских коммунистов, но все же. А еще были чехи, немцы, австрийцы, сербы, поляки…