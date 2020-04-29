В Совбезе призвали архивистов активнее рассекречивать материалы о ВОВ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Научный совет при Совете безопасности РФ рекомендует российским архивным службам активнее рассекречивать и вводить в научный оборот материалы о Великой Отечественной войне, это поможет препятствовать попыткам исказить историческую правду о ней, заявил журналистам помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов.
Подводя итоги работы научного совета, посвященной 75-летию Победы, Павлов напомнил, что Запад не прекращает попыток поссорить народы, которые вместе делили тяготы и лишения на фронте и в тылу, не считаясь с тем, кто из них русский, грузин, латыш, узбек, татарин, казах и так далее. "Все воевали против общего врага, против врага человечества", - сказал помощник секретаря Совбеза.
"Однако память человеческая несовершенна. Даже зафиксированная в документах история постепенно может вытесняться из памяти домыслами и "фейками", - добавил Павлов. По его словам, недоступность документов для широкой общественности позволяет ревизионистам произвольно интерпретировать их в своих интересах, тем самым искажая и фальсифицируя историю Великой Отечественной войны.
15 ноября 2019, 10:00Великое противостояниеЛатышские стрелки. Групповой портретОб интернационалистах на нашей гражданской войне пишут редко. Хотя они сыграли в тех событиях немалую роль. И количественно, и качественно. Одних только венгров, по утверждению Белы Куна, воевало более 100 тысяч. Может, и преувеличивал лидер венгерских коммунистов, но все же. А еще были чехи, немцы, австрийцы, сербы, поляки…
"Поэтому научным советом при Совете Безопасности России рекомендовано активнее публиковать в открытом доступе неизвестные и малоизвестные архивные документы как предвоенного периода, так и периода Великой Отечественной войны, особенно по событиям, которые подвергаются попыткам пересмотра", - сказал Павлов.
Научный совет при Совбезе РФ был образован указом президента России в целях научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности, его рабочих органов и аппарата СБ. В состав научного совета входит свыше 150 представителей государственных академий наук, руководители и представители научных организаций, а также отдельные ученые и специалисты.
Научный совет возглавляет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.