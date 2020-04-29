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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T11:38
https://ria.ru/20200429/1570730644.html
В Латвии число случаев коронавируса достигло 849
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии число случаев коронавируса достигло 849

11:38 29.04.2020
318
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 29 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 849, за сутки зафиксированы 13 новых случаев, сообщается в среду на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
"За прошедшие сутки в Латвии по результатам тестов были выявлены 13 новых случаев заражения COVID-19, два человека скончались", - говорится в сообщении.
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Всего в Латвии, включая эти случаи, зафиксировано 15 летальных исходов в результате заражения COVID-19.
В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
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