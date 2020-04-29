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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T11:39
https://ria.ru/20200429/1570730509.html
В Польше возобновят работу детские сады, отели и торговые центры
https://cdn25.img.ria.ru/images/150727/41/1507274174_0:71:1908:1144_1036x0_80_0_0_3b3da3a24112677148efaa29555c0960.jpg
РИА Новости

В Польше возобновят работу детские сады, отели и торговые центры

11:35 29.04.2020 (обновлено: 11:39 29.04.2020)
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© Фото : страница торгового центра VIVO! в FacebookТорговый центр "VIVO!" в Польше
Торговый центр VIVO! в Польше
© Фото : страница торгового центра VIVO! в Facebook
Торговый центр "VIVO!" в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Торговые центры, детские сады и отели открываются в Польше в начале мая, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в среду в Варшаве.
"С 6 мая мы хотим допустить открытие детских садов и яслей", - сказал Моравецкий, отметив, что решения будут приниматься индивидуально.
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"С 4 мая мы открываем отели и места ночлега", - добавил премьер.
По его словам, с 4 мая также возобновят работу ТЦ. При этом в торговых центрах будут действовать ограничения количества посетителей – один человек на 15 квадратных метров.
С начала эпидемии в стране зафиксировано 12415 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 606 человек скончались.
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В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса, 2973 человека госпитализированы, почти 86 тысяч находятся на карантине. Выздоровели 3025 человек.
Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Матеуш МоравецкийПольшаВаршаваВ мире
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