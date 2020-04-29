В Польше возобновят работу детские сады, отели и торговые центры

ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Торговые центры, детские сады и отели открываются в Торговые центры, детские сады и отели открываются в Польше в начале мая, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в среду в Варшаве

"С 6 мая мы хотим допустить открытие детских садов и яслей", - сказал Моравецкий, отметив, что решения будут приниматься индивидуально.

"С 4 мая мы открываем отели и места ночлега", - добавил премьер.

По его словам, с 4 мая также возобновят работу ТЦ. При этом в торговых центрах будут действовать ограничения количества посетителей – один человек на 15 квадратных метров.

С начала эпидемии в стране зафиксировано 12415 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 606 человек скончались.

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса, 2973 человека госпитализированы, почти 86 тысяч находятся на карантине. Выздоровели 3025 человек.

Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.