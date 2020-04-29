ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
В результате мероприятий изъято 95 единиц огнестрельного оружия: автоматы - "АК-74", "АКМС", "АКС-74У"; пистолеты-пулеметы - "ППС", "ППШ", "Кедр", "VZ-67"; винтовки, карабины и ружья - "Мосина", "Mauser", "СКС", "ТОЗ", "Сайга", "Вепрь"; пистолеты и револьверы - "ПЯ", "ПСМ", "ПМ", "ТТ", "Walther", "Наган", а также 17 килограмм взрывчатых веществ, 550 взрывателей, свыше 5 тысяч патронов и около 5000 комплектующих для их изготовления. Также силовиками были изъяты 167 артиллерийских боеприпасов, более 130 основных частей оружия и 16 глушителей.
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкОружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ в ходе обыска у членов преступной группы, причастной к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов. Стоп-кадр видео
Оружие и боеприпасы, изъятые сотрудниками ФСБ в ходе обыска у членов преступной группы, причастной к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов. Стоп-кадр видео
"Пресечена деятельность семи мастерских по модернизации средств поражения и изготовлению взрывчатых веществ. Изъятые средства поражения направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения", - говорится в сообщении.