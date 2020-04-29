Аэрофлот в апреле доставит из КНР в РФ 250 млн медицинских масок

. До конца апреля Аэрофлот доставит из Китая в Россию в общей сложности 250 миллионов медицинских масок.

На данный момент компания с 6 по 28 апреля уже выполнила 54 грузовых чартерных рейса из КНР, доставив в Москву и другие российские города более 200 миллионов медицинских масок.

Об этом сообщила официальный представитель авиакомпании Юлия Спивакова. Практически 100% грузов – это маски и средства индивидуальной защиты. До конца апреля планируется выполнить еще 11 рейсов. "По нашим расчетам, всего на рейсах Аэрофлота по итогам апреля будет доставлено около 250 миллионов масок", – констатировала официальное лицо авиакомпании.