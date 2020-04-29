"Известия": МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
В письме Колокольцев отметил необходимость изменить подход к получению этих сведений. Это нужно для эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях. Сейчас, по словам министра, прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения об информационном взаимодействии между ведомством и Центробанком.
В пример Колокольцев привел ситуацию с выводом денег из ФК "Открытие" и Промсвязьбанка. ЦБ нашел нарушения еще в 2016-2017 годах, но уголовное дело возбудили только два года спустя, и за это время владельцы вывели порядка 104 миллиардов рублей. Как отметил глава МВД, органы не смогли своевременно получить документы и данные.
Колокольцев также подчеркнул, что законодательство не дает МВД широких полномочий по получению документов, относящихся к банковской тайне. Кроме того, правоохранителям отказывают в материалах из-за неоднозначности толкования некоторых статей законов. Издание отмечает, что министерство уже подготовило соответствующие поправки.
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