"Известия": МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

В письме Колокольцев отметил необходимость изменить подход к получению этих сведений. Это нужно для эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях. Сейчас, по словам министра, прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения об информационном взаимодействии между ведомством и Центробанком.