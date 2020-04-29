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2020-04-29T12:35
https://ria.ru/20200429/1570730321.html
"Известия": МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
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РИА Новости

"Известия": МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

11:33 29.04.2020 (обновлено: 12:35 29.04.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка Российской Федерации
Флаг на здании Центрального банка Российской Федерации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Флаг на здании Центрального банка Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
В письме Колокольцев отметил необходимость изменить подход к получению этих сведений. Это нужно для эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях. Сейчас, по словам министра, прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения об информационном взаимодействии между ведомством и Центробанком.
В пример Колокольцев привел ситуацию с выводом денег из ФК "Открытие" и Промсвязьбанка. ЦБ нашел нарушения еще в 2016-2017 годах, но уголовное дело возбудили только два года спустя, и за это время владельцы вывели порядка 104 миллиардов рублей. Как отметил глава МВД, органы не смогли своевременно получить документы и данные.
Колокольцев также подчеркнул, что законодательство не дает МВД широких полномочий по получению документов, относящихся к банковской тайне. Кроме того, правоохранителям отказывают в материалах из-за неоднозначности толкования некоторых статей законов. Издание отмечает, что министерство уже подготовило соответствующие поправки.
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Эльвира НабиуллинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ПромсвязьбанкВладимир КолокольцевЭкономика
Популярные комментарии
Это что за междусобойчик? Есть закон! Странные действия Колокольцева....
29 апреля, 11:48
Егор Новиков
7313108
Свинью за стол- она и ногами на стол. По решению суда только законно! Растащило господина как!..
29 апреля, 11:55
Имею Мнение
6822019
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