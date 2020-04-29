В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

Уточняется, что COVID-19 также подтвержден у семи жителей других регионов России.

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Свердловской области достигло 629. Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Излечились и были выписаны из больницы 115 человек. Посмертно COVID-19 был обнаружен у 54-летнего пациента из Красноуфимска, скончавшегося от пневмонии.