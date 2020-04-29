В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале. Лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" заболевание подтверждено у жителей Екатеринбурга, Арамили, Артемовского, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Камышлова, поселка Еланский (Камышловского района)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что COVID-19 также подтвержден у семи жителей других регионов России.
Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Свердловской области достигло 629. Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Излечились и были выписаны из больницы 115 человек. Посмертно COVID-19 был обнаружен у 54-летнего пациента из Красноуфимска, скончавшегося от пневмонии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.