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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T11:31
https://ria.ru/20200429/1570729951.html
В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

11:31 29.04.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале. Лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" заболевание подтверждено у жителей Екатеринбурга, Арамили, Артемовского, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Камышлова, поселка Еланский (Камышловского района)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что COVID-19 также подтвержден у семи жителей других регионов России.
Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Свердловской области достигло 629. Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Излечились и были выписаны из больницы 115 человек. Посмертно COVID-19 был обнаружен у 54-летнего пациента из Красноуфимска, скончавшегося от пневмонии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСвердловская область
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