В Курской области выявили 68 новых случаев коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Число зараженных коронавирусом в Курской области за сутки выросло на 68 - до 658 человек, сообщает во вторник областная администрация.

"По данным на 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Из них под медицинским наблюдением находятся 577 пациентов: 109 – на лечении в областной инфекционной больнице имени Н.А. Семашко, 20 - на лечении в городском клиническом родильном доме, 1 – в Курской городской больнице №6, 447 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

В числе новых зараженных двое детей до 10 лет, 17 пациентов старше 60 лет. "Одному пациенту исполнился один месяц от рождения", - информируют власти.

В минувшие сутки еще девять пациентов были выписаны, таким образом, число выздоровевших выросло до 75 человек.

Также с начала пандемии зарегистрировано шесть случаев с летальным исходом.