Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T11:51
https://ria.ru/20200429/1570729636.html
Азербайджан продлил до 31 мая запрет на въезд и выезд из страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/156289/16/1562891611_0:220:3076:1951_1036x0_80_0_0_2e04611fbe7ebed26abfb0d500eda476.jpg
РИА Новости

Азербайджан продлил до 31 мая запрет на въезд и выезд из страны

11:29 29.04.2020 (обновлено: 11:51 29.04.2020)
5802
© РИА Новости / Владимир ПесняБаку
Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
Баку. Архивное фото
БАКУ, 29 апр – РИА Новости. Срок ограничения на въезд и выезд на государственной границе Азербайджана продлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
Въезд и выезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом был приостановлен решением кабмина от 5 апреля из-за пандемии коронавируса. Запрет вначале действовал до 20 апреля. Ранее в государственной миграционной службе РИА Новости сообщили, что срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане, который истекает 1-31 мая, будет продлен на 30-60 дней из-за ситуации с коронавирусом.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"В настоящее время государства мира продолжают принимать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19). В рамках принимаемых мер большинство государств отложили международные рейсы в соответствии с решением о закрытии своих границ. Была проанализирована ситуация в мире в связи с пандемией COVID-19, и с целью предотвращения распространения вируса на территории страны до 31 мая 2020 года продлено ограничение на выезд и въезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом, за исключением грузовых и чартерных рейсов", - говорится в пресс-релизе оперштаба, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По данным оперштаба на вторник, число заразившихся коронавирусом в Азербайджане выросло до 1717, выздоровел 1221 человек, 22 умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
300210
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАзербайджанВ мире
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49Корабли объединенных сил ВСУ провели учения в Азовском море
16:47В ГИБДД начали расследование после ДТП со скорой в Дзержинске
16:47Китайские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина
16:43В Сербии число жертв коронавируса достигло 209
16:43Число зараженных коронавирусом в Таджикистане возросло до 522 человек
16:42В Египте высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны
16:42МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений
16:41Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
16:38Глава Межпарламентского союза назвала победу над нацизмом общим наследием
16:38Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
16:37ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными
16:35У восьми медработников в Ивановской области выявили коронавирус
16:34В Орле сотрудники МЧС провели парад во дворе ветерана войны
16:32Попова: осложнений ситуации в учреждениях ФСИН из-за коронавируса нет
16:31Набиуллина отметила снижение сроков размещения средств в банках
16:31Нарышкин отметил вклад советской разведки в разгром гитлеровской Германии
16:31Набиуллина оценила ситуацию на денежном рынке
16:31Врач рассказал, как 94-летнего ветерана удалось вылечить от коронавируса
16:31На Украине отсрочили экзамены для студентов-медиков и интернов
16:30"Ростех" нарастил производство защитных костюмов для медиков
Лента новостейМолния