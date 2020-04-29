Азербайджан продлил до 31 мая запрет на въезд и выезд из страны

БАКУ, 29 апр – РИА Новости. Срок ограничения на въезд и выезд на государственной границе Азербайджана продлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
Въезд и выезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом был приостановлен решением кабмина от 5 апреля из-за пандемии коронавируса. Запрет вначале действовал до 20 апреля. Ранее в государственной миграционной службе РИА Новости сообщили, что срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане, который истекает 1-31 мая, будет продлен на 30-60 дней из-за ситуации с коронавирусом.
"В настоящее время государства мира продолжают принимать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19). В рамках принимаемых мер большинство государств отложили международные рейсы в соответствии с решением о закрытии своих границ. Была проанализирована ситуация в мире в связи с пандемией COVID-19, и с целью предотвращения распространения вируса на территории страны до 31 мая 2020 года продлено ограничение на выезд и въезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом, за исключением грузовых и чартерных рейсов", - говорится в пресс-релизе оперштаба, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По данным оперштаба на вторник, число заразившихся коронавирусом в Азербайджане выросло до 1717, выздоровел 1221 человек, 22 умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.