Азербайджан продлил до 31 мая запрет на въезд и выезд из страны

Въезд и выезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом был приостановлен решением кабмина от 5 апреля из-за пандемии коронавируса. Запрет вначале действовал до 20 апреля. Ранее в государственной миграционной службе РИА Новости сообщили, что срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане, который истекает 1-31 мая, будет продлен на 30-60 дней из-за ситуации с коронавирусом.

"В настоящее время государства мира продолжают принимать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19). В рамках принимаемых мер большинство государств отложили международные рейсы в соответствии с решением о закрытии своих границ. Была проанализирована ситуация в мире в связи с пандемией COVID-19, и с целью предотвращения распространения вируса на территории страны до 31 мая 2020 года продлено ограничение на выезд и въезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом, за исключением грузовых и чартерных рейсов", - говорится в пресс-релизе оперштаба, поступившем в распоряжение РИА Новости.