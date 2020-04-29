Нейрохирург указал на связь COVID-19 и инсульта

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Нейрохирург Алексей Кащеев в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что коронавирус тяжело протекает у людей с неврологическими заболеваниями.
Инфекция, по словам врача, вызывает изменения в системе свертывания крови.
"Увеличен риск тромбозов и связанного с ними ДВС-синдрома, что, в свою очередь, может приводить к инсультам", — пояснил Кащеев.
Врач также указал, что люди, которые недавно перенесли инсульт, в случае заражения коронавирусом имеют больше шансов умереть от пневмонии. Также в группе риска, по словам Кащеева, находятся и пациенты с рассеянным склерозом или с изменением функции легких.
В России число заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло 99 399 человек. Выздоровели 10 286 пациентов, 972 человека умерли.
Согласно данным ВОЗ, в мире более 2,8 миллиона случаев заболевания, 198 тысяч человек погибли. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, заражено более трех миллионов человек, скончались 218 тысяч. На первом месте по числу жертв и заболевших находятся США, Россия заняла восьмую строку — страна обогнала Иран и Китай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.