Нейрохирург указал на связь COVID-19 и инсульта

"Увеличен риск тромбозов и связанного с ними ДВС-синдрома, что, в свою очередь, может приводить к инсультам ", — пояснил Кащеев.

Врач также указал, что люди, которые недавно перенесли инсульт, в случае заражения коронавирусом имеют больше шансов умереть от пневмонии. Также в группе риска, по словам Кащеева, находятся и пациенты с рассеянным склерозом или с изменением функции легких.