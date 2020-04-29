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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-04-29T11:28
https://ria.ru/20200429/1570729560.html
В ОЭЗ Москвы начали производство санитайзеров и дефицитной медтехники
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113717/73/1137177380_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_e6a6b686458d0867f4c4db02b8b4432d.jpg
РИА Новости

В ОЭЗ Москвы начали производство санитайзеров и дефицитной медтехники

11:28 29.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧасы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Столичный производитель котлов и газового оборудования "Пиромант", расположенный на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", оперативно перепрофилировался, наладив выпуск санитайзеров и комплектующих для дефицитного медоборудования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Промышленность Москвы быстро пришла на помощь городу и перепрофилировала свои мощности под нужды населения в период пандемии. Парфюмеры и косметические заводы теперь производят антисептики для рук, разработчик оборудования для нефтяной промышленности дезинфицирует сточные воды для новых больниц, производители детской одежды шьют защитные костюмы. Недавно еще одна столичная компания присоединилась к этой работе. Раньше они выпускали газовое оборудование, теперь – санитайзеры и дефицитные составляющие для медтехники – пока всего 60 комплектующих в месяц, но есть возможность нарастить объемы в десять раз", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Как пояснил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев, компания ООО "Пиромант" уже поставила первые партии новой продукции потребителям.
"Компании ОЭЗ готовы максимально поддержать город и направить свое высокотехнологичное производство под острые и стихийные потребности. Опыт и возможности компании "Пиромант" позволяют не только перепрофилироваться, но и увеличить объемы выпускаемой продукции до 15 тысяч продуктов в месяц, в том числе и металлических корпусов для любого медоборудования. Компания уже поставила первые партии комплектующих для медицинских аппаратов, а также за месяц наладила выпуск 200 санитайзеров, рассчитанных на 3-5 литров дезинфицирующих средств", – приводятся в сообщении слова Дёгтева.
Москва
27 апреля, 12:08Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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100000
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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