В ОЭЗ Москвы начали производство санитайзеров и дефицитной медтехники

"Компании ОЭЗ готовы максимально поддержать город и направить свое высокотехнологичное производство под острые и стихийные потребности. Опыт и возможности компании "Пиромант" позволяют не только перепрофилироваться, но и увеличить объемы выпускаемой продукции до 15 тысяч продуктов в месяц, в том числе и металлических корпусов для любого медоборудования. Компания уже поставила первые партии комплектующих для медицинских аппаратов, а также за месяц наладила выпуск 200 санитайзеров, рассчитанных на 3-5 литров дезинфицирующих средств", – приводятся в сообщении слова Дёгтева.