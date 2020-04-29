Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Космический телескоп Космический телескоп "Хаббл" НАСА и ЕКА зафиксировал распад кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Это самые детальные на сегодняшний день изображения процесса распада ядра кометы. Снимки и информация об этом событии опубликованы на сайте НАСА

Комета C/2019 Y4 была обнаружена 29 декабря 2019 года роботизированной астрономической обзорной системой ATLAS (Asteroid Terrain-impact Last Alert System) на Гавайях . До середины марта ее светимость нарастала, а потом внезапно комета начала тускнеть.

Ученые предположили, что ледяное ядро кометы дробится и распадается на части. Эту версию подтвердил астроном-любитель Жозе де Кейрос, который 11 апреля сфотографировал три отдельных ее фрагмента.

20 апреля космический телескоп "Хаббл" идентифицировал 30 обломков, движущихся в хвосте кометной пыли. Когда 23 апреля был получен очередной снимок, фрагментов было уже 25.

"Их внешний вид существенно меняется в течение двух дней, настолько, что довольно трудно сопоставить точки, — приводятся в пресс-релизе НАСА сказал Дэвида Джуитта (David Jewitt), профессора планетологии и астрономии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и руководителя одной из двух команд, сфотографировавших распад кометы. — "Я не знаю, происходит ли это из-за того, что отдельные части вспыхивают и светятся, отражая солнечный свет, действуя как мерцающие огни на рождественской елке, или потому, что разные фрагменты появляются в разные дни".

Поскольку фрагментация происходит быстро и непредсказуемо, ученым трудно уверенно судить о причинах распада C/2019 Y4 (ATLAS). Есть предположение, что комета распадается на куски из-за разрыва материала ядра под действием испаряющихся газов.

Поскольку выход газов из недр кометы нарастает и происходит это неравномерно, увеличивается скорость вращения ядра, что приводит к его фрагментации.

"Это действительно захватывающе, и потому, что такие события очень зрелищные, и потому что они происходят не очень часто. Большинство фрагментов комет обычно слишком тусклые, чтобы их увидеть. События такого масштаба случаются один или два раза в десятилетие", — говорит лидер второй команды наблюдений "Хаббла" Цуаньжи Йе (Quanzhi Ye) из Университета штата Мэриленд

В любом случае, это первые наблюдения, которые позволяют детально проследить динамику распада ядра кометы, который идет достаточно быстро. Ученые считают, что наблюдаемый процесс может быть одним из главных механизмов гибели комет, а дальнейшие наблюдения за C/2019 Y4 (ATLAS) помогут разобраться в нем.

"Дальнейший анализ данных "Хаббла" может показать, ответственен ли за распад именно этот механизм", — отмечает Джуитт.