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РИА Наука
2020-04-29T11:32
https://ria.ru/20200429/1570729452.html
Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570726892_0:1:720:406_1036x0_80_0_0_2770b4ddd5a4d015d3536afd67e047e6.jpg
РИА Новости

Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов

11:32 29.04.2020
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© NASA / ESA/Hubble Space TelescopeФото распада кометы C/2019Y4 (ATLAS), сделанное космическим телескопом "Хаббл"
Фото распада кометы C/2019Y4 (ATLAS), сделанное космическим телескопом Хаббл
© NASA / ESA/Hubble Space Telescope
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Космический телескоп "Хаббл" НАСА и ЕКА зафиксировал распад кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Это самые детальные на сегодняшний день изображения процесса распада ядра кометы. Снимки и информация об этом событии опубликованы на сайте НАСА.
Комета C/2019 Y4 была обнаружена 29 декабря 2019 года роботизированной астрономической обзорной системой ATLAS (Asteroid Terrain-impact Last Alert System) на Гавайях. До середины марта ее светимость нарастала, а потом внезапно комета начала тускнеть.
Ученые предположили, что ледяное ядро кометы дробится и распадается на части. Эту версию подтвердил астроном-любитель Жозе де Кейрос, который 11 апреля сфотографировал три отдельных ее фрагмента.
20 апреля космический телескоп "Хаббл" идентифицировал 30 обломков, движущихся в хвосте кометной пыли. Когда 23 апреля был получен очередной снимок, фрагментов было уже 25.
"Их внешний вид существенно меняется в течение двух дней, настолько, что довольно трудно сопоставить точки, — приводятся в пресс-релизе НАСА сказал Дэвида Джуитта (David Jewitt), профессора планетологии и астрономии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и руководителя одной из двух команд, сфотографировавших распад кометы. — "Я не знаю, происходит ли это из-за того, что отдельные части вспыхивают и светятся, отражая солнечный свет, действуя как мерцающие огни на рождественской елке, или потому, что разные фрагменты появляются в разные дни".
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Поскольку фрагментация происходит быстро и непредсказуемо, ученым трудно уверенно судить о причинах распада C/2019 Y4 (ATLAS). Есть предположение, что комета распадается на куски из-за разрыва материала ядра под действием испаряющихся газов.
Поскольку выход газов из недр кометы нарастает и происходит это неравномерно, увеличивается скорость вращения ядра, что приводит к его фрагментации.
"Это действительно захватывающе, и потому, что такие события очень зрелищные, и потому что они происходят не очень часто. Большинство фрагментов комет обычно слишком тусклые, чтобы их увидеть. События такого масштаба случаются один или два раза в десятилетие", — говорит лидер второй команды наблюдений "Хаббла" Цуаньжи Йе (Quanzhi Ye) из Университета штата Мэриленд.
В любом случае, это первые наблюдения, которые позволяют детально проследить динамику распада ядра кометы, который идет достаточно быстро. Ученые считают, что наблюдаемый процесс может быть одним из главных механизмов гибели комет, а дальнейшие наблюдения за C/2019 Y4 (ATLAS) помогут разобраться в нем.
"Дальнейший анализ данных "Хаббла" может показать, ответственен ли за распад именно этот механизм", — отмечает Джуитт.
Распадающаяся комета во время наблюдений находилась внутри орбиты Марса, на расстоянии приблизительно 145 миллионов километров от Земли. Ближе всего комета, вернее, то, что от нее останется, подойдет к Земле 23 мая. Тогда космическое тело будет примерно в 115 миллионах километров от нашей планеты, а через восемь дней она пройдет всего в 37 миллионах километров от Солнца.
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