Россиянам рекомендовали отказаться от алкоголя на майские праздники

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. На майские праздники следует отказаться от алкоголя, поскольку он снижает способность организма бороться с инфекциями, в том числе с COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19", - следует из рекомендаций для россиян по профилактике коронавируса на майские праздники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.