В Курской области у сотрудников интерната для ветеранов выявили COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Коронавирус выявили у восьми сотрудников дома-интерната для ветеранов войны и труда в Курской области, сообщила администрация региона.
"По информации управления Роспотребнадзора по Курской области у восьми сотрудников Курского дома-интерната ветеранов войны и труда были получены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что диагноз был поставлен еще в середине апреля, зараженные отстранены от работы и изолированы.
"По предписанию главного санитарного врача Курской области учреждение функционирует в режиме инфекционного госпиталя после выявления первого заболевшего с 16 апреля 2020 года… В доме-интернате в настоящее время проживает 226 человек, их состояние стабильное, все находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Персонал учреждения обеспечен средствами индивидуальной защиты, проживающие разобщены. В учреждении провели спецобработку.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф