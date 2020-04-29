В Курской области у сотрудников интерната для ветеранов выявили COVID-19

"По предписанию главного санитарного врача Курской области учреждение функционирует в режиме инфекционного госпиталя после выявления первого заболевшего с 16 апреля 2020 года… В доме-интернате в настоящее время проживает 226 человек, их состояние стабильное, все находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.