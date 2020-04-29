В Мордовии разрешили выезжать на дачи с соблюдением режима самоизоляции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Жители Жители Мордовии , включая людей старше 65 лет, смогут выехать на дачи в майские праздники, при этом они и там обязаны соблюдать режим самоизоляции, заявил глава республики Владимир Волков.

Изменения по режиму передвижения на майские праздники внесены в указ главы Мордовии по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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"С 30 апреля гражданам, в том числе старше 65 лет, разрешено выезжать на садово-огородные земельные участки с соблюдением режима самоизоляции по месту нахождения. Это значит, что приехавшие должны находиться только на территории своих домохозяйств", - цитирует пресс-служба главы Мордовии слова Волкова.

Жителям, выезжающим в районы, настоятельно рекомендовано иметь достаточный набор продуктов питания и товаров первой необходимости, чтобы минимизировать передвижения по сельским населенным пунктам.

"При этом гражданам, находящимся на 14-дневном карантине, категорически запрещены любые выезды, в том числе на дачи, приусадебные участки, в деревни", - подчеркивается в сообщении.

По данным оперативного штаба Мордовии, в республике выявлено 592 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 32 - за последние сутки. С выздоровлением выписан 41 человек. Три пациента скончались.