СМИ: экс-сотрудница Байдена обвинила его в изнасиловании

"Я голосовала за Хиллари Клинтон в 2016 году... Всю жизнь я поддерживаю демократов. Но все же, я вижу сейчас, что кто-то способствует сексуальному хищнику, моему бывшему боссу, Джо Байдену, который меня изнасиловал", - заявила Рид. "Хиллари Клинтон и ранее позволяла влиятельным мужчинам скрывать свое сексуальное хищническое поведение... Нам не нужно такое в нашей стране", - добавила она.