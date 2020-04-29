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2020-04-29T11:25
https://ria.ru/20200429/1570729132.html
СМИ: экс-сотрудница Байдена обвинила его в изнасиловании
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РИА Новости

СМИ: экс-сотрудница Байдена обвинила его в изнасиловании

11:25 29.04.2020
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© REUTERS / Carlos BarriaКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, Делавэр
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, Делавэр
© REUTERS / Carlos Barria
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Экс-сотрудница бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты от Демократической партии 77-летнего Джо Байдена Тара Рид раскритиковала решение Хиллари Клинтон поддержать человека, который ее изнасиловал, сообщает телеканал Fox News.
Байден - главный и, по сути, единственный претендент на выдвижение кандидатом в президенты от демократов. При этом ранее газета Business Insider сообщила, что экс-сотрудница Байдена написала на него жалобу в полицию Вашингтона, обвинив его в сексуальных домогательствах. Обвинитель Тара Рид утверждает, что Байден домогался ее в 1993 году, когда еще работал сенатором. По ее словам, инцидент произошел в коридоре сената США, где Байден положил руку под юбку предполагаемой жертве и совершил действия сексуального характера. Впервые Рид выступила со своим обвинением против Байдена в конце прошлого месяца. В ответ команда Байдена назвала обвинения ложными.
Как сообщает телеканал, свое заявление Рид сделала после того, как стало известно, что уступившая в 2016 году Дональду Трампу в борьбе за президентское кресло Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке Байдена.
"Я голосовала за Хиллари Клинтон в 2016 году... Всю жизнь я поддерживаю демократов. Но все же, я вижу сейчас, что кто-то способствует сексуальному хищнику, моему бывшему боссу, Джо Байдену, который меня изнасиловал", - заявила Рид. "Хиллари Клинтон и ранее позволяла влиятельным мужчинам скрывать свое сексуальное хищническое поведение... Нам не нужно такое в нашей стране", - добавила она.
Представители кампании Байдена решительно отрицают обвинения со стороны Рид, отмечает телеканал.
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Дональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
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