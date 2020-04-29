В Подмосковье организовали перевозку медиков до больниц

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Перевозку врачей и медицинского персонала от мест временного проживания до инфекционных больниц организовали в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"По поручению губернатора (Андрея Воробьева - ред.) обеспечена перевозка врачей от мест временного проживания до мест работы. В транспортной работе задействован перевозчик Мострансавто. За 10 дней обеспечена перевозка свыше 4 тысяч медиков. В настоящий момент перевозка организована к 30 больницам региона. Сейчас рейсы выполняются в 24 городских округах, в том числе в Реутове, Балашихе, Мытищах, Щелкове, Подольске, Люберцах, Химках, Красногорске, Одинцове и Домодедове", - сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
В ведомстве рассказали, что врачей перевозят 170 автобусов Мострансавто, которые ежедневно совершают 417 рейсов. Медиков перевозят несколько раз в день – в зависимости от количества смен. Все транспортные средства проходят углубленную дезинфекцию.
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