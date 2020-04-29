В Подмосковье организовали перевозку медиков до больниц

В ведомстве рассказали, что врачей перевозят 170 автобусов Мострансавто, которые ежедневно совершают 417 рейсов. Медиков перевозят несколько раз в день – в зависимости от количества смен. Все транспортные средства проходят углубленную дезинфекцию.