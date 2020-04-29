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2020-04-29T11:23
https://ria.ru/20200429/1570729023.html
В Подмосковье организовали перевозку медиков до больниц
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РИА Новости

В Подмосковье организовали перевозку медиков до больниц

11:23 29.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы
Врач скорой помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Перевозку врачей и медицинского персонала от мест временного проживания до инфекционных больниц организовали в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"По поручению губернатора (Андрея Воробьева - ред.) обеспечена перевозка врачей от мест временного проживания до мест работы. В транспортной работе задействован перевозчик Мострансавто. За 10 дней обеспечена перевозка свыше 4 тысяч медиков. В настоящий момент перевозка организована к 30 больницам региона. Сейчас рейсы выполняются в 24 городских округах, в том числе в Реутове, Балашихе, Мытищах, Щелкове, Подольске, Люберцах, Химках, Красногорске, Одинцове и Домодедове", - сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
В ведомстве рассказали, что врачей перевозят 170 автобусов Мострансавто, которые ежедневно совершают 417 рейсов. Медиков перевозят несколько раз в день – в зависимости от количества смен. Все транспортные средства проходят углубленную дезинфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДомодедово (аэропорт)БалашихаКрасногорскМосковская область (Подмосковье)МострансавтоОбщество
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