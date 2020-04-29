В Екатеринбурге мужчина разбил камнями стекло у автомобиля скорой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Мужчина в Екатеринбурге разбил камнями стекло у автомобиля скорой помощи после конфликта с водителем, сообщает в среду СУ СК РФ по Свердловской области.
"В Екатеринбурге инициирован вопрос о передаче в производство Следственного комитета материала проверки из органов полиции по сообщению о повреждении автомобиля скорой помощи. 28 апреля 2020 года на улице Амундсена в Екатеринбурге произошел инцидент, связанный с повреждением автомобиля скорой помощи местным жителем. Сообщение об этом происшествии изначально поступило в органы полиции, которые и приступили к проведению проверочных мероприятий по данному факту", - говорится в сообщении.
По имеющимся данным, мужчина разбил стекло машины после конфликта с водителем скорой помощи, прибывшей по вызову по поводу травмы, полученной одним из мужчин во время драки, уточняет СУСК.
Ведомство отмечает, что материалы проверки планируется передать в СК "с учетом социальной значимости темы защиты прав медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей".
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