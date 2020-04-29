В Екатеринбурге мужчина разбил камнями стекло у автомобиля скорой

"В Екатеринбурге инициирован вопрос о передаче в производство Следственного комитета материала проверки из органов полиции по сообщению о повреждении автомобиля скорой помощи. 28 апреля 2020 года на улице Амундсена в Екатеринбурге произошел инцидент, связанный с повреждением автомобиля скорой помощи местным жителем. Сообщение об этом происшествии изначально поступило в органы полиции, которые и приступили к проведению проверочных мероприятий по данному факту", - говорится в сообщении.