На Филиппинах число случаев коронавируса превысило восемь тысяч

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 8 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны в Facebook.

За сутки филиппинские медики выявили 254 новых случая, общее число заражений достигло 8212. Наряду с этим специалисты отмечают, что в общей сложности выздоровели 1023 человека, прирост составил 48 вылечившихся за сутки.

При этом за день скончались 28 человек, а общее количество летальных исходов достигло 558.