В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Тверской области за сутки выросло на 11 и составило 518, выздоровел 51 человек, из которых 12 - за последние сутки, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксирован 5841 новый случай, в том числе 11 - в Тверской области.

"Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 12 человек – до 51.

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 518 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 466 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.