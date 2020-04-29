Россиянам рекомендовали не устраивать пикники на майские праздники

"Воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме. Отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе", - говорится в сообщении.

Передвигаться на майских праздниках лучше на личном автомобиле или такси, при поездках на общественном транспорте надо носить маску и соблюдать дистанцию в 1,5 метра, напомнили в пресс-службе.