В Нижегородской области выявили 131 новый случай коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 131 жителя Нижегородской области, общее число заболевших составляет 1794 человека, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 1663 случая заражения коронавирусной инфекцией, 12 человек скончались.
"На 29 апреля в Нижегородской области подтвержден еще 131 случай заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 1794 человек, 184 человека выздоровели после лечения коронавирусной инфекции. Всего протестированы 69877 человек", - говорится в сообщении.
На данный момент 3845 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 27 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.
"На данный момент у медиков есть все необходимое, чтобы лечить пациентов с COVID-19. Мы перевыполнили норматив по разворачиванию коечного фонда: сейчас подготовлено около 2700 мест для приема таких больных. У нас достаточно коек, оснащенных кислородом и аппаратами ИВЛ. Есть необходимые запасы медикаментов. Мы также постоянно наращиваем запасы средств индивидуальной защиты для медработников", - цитирует пресс-служба слова губернатора Глеба Никитина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф