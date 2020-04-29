В Нижегородской области выявили 131 новый случай коронавируса

"На данный момент у медиков есть все необходимое, чтобы лечить пациентов с COVID-19. Мы перевыполнили норматив по разворачиванию коечного фонда: сейчас подготовлено около 2700 мест для приема таких больных. У нас достаточно коек, оснащенных кислородом и аппаратами ИВЛ. Есть необходимые запасы медикаментов. Мы также постоянно наращиваем запасы средств индивидуальной защиты для медработников", - цитирует пресс-служба слова губернатора Глеба Никитина.