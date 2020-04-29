В Польше число жертв коронавируса превысило 600

ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Число умерших от Число умерших от коронавирусной инфекции Польше превысило 600 человек, сообщает в среду утром министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за период с вечера вторника до утра среды скончались 10 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, с начала эпидемии в Польше от коронавируса скончались 606 человек.

В стране зафиксировано 12415 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса, 2973 человека госпитализированы, почти 86 тысяч находятся на карантине. Выздоровели 3025 человек.

Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.