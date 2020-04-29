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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T11:11
https://ria.ru/20200429/1570728216.html
В Польше число жертв коронавируса превысило 600
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_882b395badafcd8b0fd330b9b5780a17.jpg
РИА Новости

В Польше число жертв коронавируса превысило 600

11:11 29.04.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Число умерших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 600 человек, сообщает в среду утром министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за период с вечера вторника до утра среды скончались 10 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, с начала эпидемии в Польше от коронавируса скончались 606 человек.
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В стране зафиксировано 12415 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса, 2973 человека госпитализированы, почти 86 тысяч находятся на карантине. Выздоровели 3025 человек.
Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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