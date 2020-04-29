В Татарстане выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом

КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Коронавирус подтверждён у 55 жителей Татарстана, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в республике составило 752, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"В Республике Татарстан сегодня подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции: 21 человек госпитализирован, 34 человека проходят лечение на дому, у них болезнь протекает в лёгкой или бессимптомной форме", - сказала Галимова журналистам.

По ее информации, четыре случая являются завозными, 51 – контакты с ранее заболевшими. В числе заболевших четверо несовершеннолетних (до 18 лет), 18 человек в возрастной группе от 30 до 50 лет, по 12 человек в возрастных группах от 50 до 60 и от 60 до 79 лет, три человека старше 80 лет. Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани – 20 человек, Альметьевском районе – 11.

За последние сутки выписаны пятеро выздоровевших, за весь период излечившихся от коронавируса в республике 83 человека. С начала эпидемии в Татарстане умер один пациент с коронавирусом.

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По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведётся дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.