В Ингушетии число жертв коронавируса достигло 20

НАЛЬЧИК, 29 апр – РИА Новости. Еще один больной Еще один больной коронавирусом скончался в Ингушетии , число летальных случаев в республике достигло 20, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии скончались 19 человек с коронавирусом, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 29 апреля, по результатам исследований выявлено 679 проб (+46), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки – один, всего – 20 человек. Выздоровевших за сутки - три человека, всего – 105", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в республике госпитализированы 470 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 311. "Среди них 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 15 человек – на аппаратах ИВЛ", - уточняет ведомство.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1525 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 830 человек.