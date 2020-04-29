В Москве более 84% новых заболевших COVID-19 младше 65 лет

"В столице подтверждено 2220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией... 39% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.