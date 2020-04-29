В Москве более 84% новых заболевших COVID-19 младше 65 лет

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 84% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, также среди новых заразившихся в столице - 7,5% детей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 2220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией... 39% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 50 646 случаев коронавируса.
Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.
Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.
До 11 мая включительно в столице продлили период действия ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф