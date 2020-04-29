В Пермском крае число заболевших COVID-19 медиков выросло до 62

Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении. Люди, контактировавшие с этими медработниками, находятся под наблюдением специалистов, добавил собеседник агентства.

За время эпидемии коронавирус диагностирован у 471 человека в Пермском крае, 74 человека выздоровели, восемь скончались. Лечение проходят 404 заболевших, в их числе пациенты с коронавирусом, а также 15 человек с ОРВИ, пневмонией, ожидающие подтверждение диагноза COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключены десять человек. Более двух тысяч жителей остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача, среди них у 19 подозревается коронавирусная инфекция.