В Пермском крае число заболевших COVID-19 медиков выросло до 62

ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Общее количество заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 62 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена трем медработникам, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"За сутки коронавирусная инфекция подтверждена у трех медработников, всего в Прикамье COVID-19 выявлен у 62 медицинских работников", — пояснили в ведомстве.
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Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении. Люди, контактировавшие с этими медработниками, находятся под наблюдением специалистов, добавил собеседник агентства.
За время эпидемии коронавирус диагностирован у 471 человека в Пермском крае, 74 человека выздоровели, восемь скончались. Лечение проходят 404 заболевших, в их числе пациенты с коронавирусом, а также 15 человек с ОРВИ, пневмонией, ожидающие подтверждение диагноза COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключены десять человек. Более двух тысяч жителей остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача, среди них у 19 подозревается коронавирусная инфекция.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.