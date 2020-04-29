В Липецкой выявили 28 новых случаев коронавируса

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области за сутки увеличилось на 28 пациентов, всего в регионе 384 случая заражения, сообщает в среду обладминистрация.
"Двадцать восемь новых случаев инфицирования COVID-19 подтверждены в регионе за минувшие сутки. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 384 случая заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Выздоровели в области после коронавируса 67 человек, двое умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф