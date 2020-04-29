Роспотребнадзор подготовил рекомендации для россиян на майские праздники

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для россиян по профилактике распространения коронавируса в период майских праздников, режим самоизоляции нужно продолжать соблюдать, сообщила пресс-служба ведомства.
Россиянам рекомендуется продолжать строго соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить контакты, отмечается в материале. Гражданам старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома, для общения и поздравления их с праздниками следует использовать современные дистанционные средства связи, отметили в Роспотребнадзоре.
"На отдыхе не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте контактов или общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м)", - подчеркнули в ведомстве.
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Перед приготовлением и приемом пищи обязательно мыть руки или обрабатывать их кожным антисептиком, напомнили в пресс-службе.
Овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной водой, соблюдать температурный режим хранения продуктов питания, добавили в Роспотребнадзоре.
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