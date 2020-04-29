Роспотребнадзор подготовил рекомендации для россиян на майские праздники

"На отдыхе не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте контактов или общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м)", - подчеркнули в ведомстве.