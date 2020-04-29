В Дубае озвучили примерную дату открытия страны для туристов

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Власти Дубая планируют открыть страну для туристов в начале июля, сообщает Bloomberg.
Этот процесс будет постепенным и может быть отложен до сентября, в зависимости от глобальных тенденций, заявил генеральный директор департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая Хелал Аль Марри.
На прошлой неделе правительство эмирата объявило, что ослабит строгие ограничения и позволит возобновить некоторые виды коммерческой и транспортной деятельности.
По официальным оценкам, в прошлом году Дубай принял 16,7 миллиона турист
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