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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T11:00
https://ria.ru/20200429/1570727377.html
Немецкий депутат раскритиковал штрафы за нарушение мер по COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570588162_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_137fcf438816779fdd63015ad9a288ee.jpg
РИА Новости

Немецкий депутат раскритиковал штрафы за нарушение мер по COVID-19

11:00 29.04.2020
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© REUTERS / Christian Mang Женщина на акции против введенных карантинных мер в Берлине, Германия
 Женщина на акции против введенных карантинных мер в Берлине, Германия
© REUTERS / Christian Mang
Женщина на акции против введенных карантинных мер в Берлине, Германия
БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Штрафы за нарушение мер в связи с COVID-19 в корне неверны, они затрагивают благополучие прежде всего социально необеспеченных групп, заявил РИА Новости представитель фракции "ЛЕВЫЕ" в бундестаге по вопросам здравоохранения, депутат Ахим Кесслер.
"Считаю в корне неверным штрафовать людей за нарушение в их повседневной жизни мер, принятых для борьбы с коронавирусом. Если мы поближе рассмотрим, по кому наносят непропорционально серьезный удар штрафы или лишение свободы, то обычно именно те группы, которые так или иначе находятся в неблагоприятном социальном положении: люди без документов, бездомные или психически больные люди. Не у каждого человека есть дом, не каждый хочет оставаться в этом доме. Я напомню о росте домашнего насилия в связи с мерами по самоизоляции", - заявил Кесслер, отметив, что штрафные санкции все же имеют смысл, к примеру, в сфере торговли и бизнеса, где они могут быть введены против юридических лиц "в целях охраны здоровья".
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Со среды по всей Германии вводится требование о повсеместном ношении масок в общественном транспорте и магазинах. Некоторые федеральные земли уже ввели штрафы за нарушение этого требования, которые могут доходить до пяти тысяч евро.
"Вижу в требовании о ношении масок акционизм со стороны правительства ФРГ с целью отвлечь внимание от других упущений. В течение последних нескольких недель идет критика неспособности правительства обеспечить в достаточном количестве поставки медицинского защитного оборудования и, в том числе, масок. Поскольку это не предписано или не рефинансировано в законе или нормативных актах, владельцам больниц и другим поставщикам просто не выгодно планировать и обеспечивать необходимые больничные места, персонал или защитные материалы для чрезвычайных ситуаций", - заявил депутат.
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Он добавил, что большая часть врачей в Германии "отказывается от требования носить маску по уважительным причинам", в том числе потому, что "нет достаточного количества защитных масок даже для медицинских учреждений".
"Необходимо четко регламентировать, чтобы все медицинские защитные маски, в первую очередь, были зарезервированы только для упомянутых областей и прежде всего для уязвимых "групп риска". Кроме того, защитные маски должны быть предоставлены нуждающимся, которые не могут позволить себе купить их", - заявил Кесслер.
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Депутат добавил, что не доказана также и эффективность самодельных масок, "они не обеспечивают самозащиту, предотвращают распространение, самое большее, крупных капель". Требование о ношении любых масок, в том числе самодельных или прикрывать лица шарфами или платками, как призывают федеральные и земельные власти Германии, имеет "психологический эффект" - "если смотреть на закутанные лица, то труднее будет поддерживать ощущение нормальности, и серьезность ситуации станет более очевидной", считает Кесслер.
"В любом случае, рассчитываемая эффективность настолько мала, что чувствительные санкции в случае нарушения требования о ношении маски не оправданы", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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