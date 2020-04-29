Немецкий депутат раскритиковал штрафы за нарушение мер по COVID-19

БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Штрафы за нарушение мер в связи с COVID-19 в корне неверны, они затрагивают благополучие прежде всего социально необеспеченных групп, заявил РИА Новости представитель фракции "ЛЕВЫЕ" в бундестаге по вопросам здравоохранения, депутат Ахим Кесслер.

"Считаю в корне неверным штрафовать людей за нарушение в их повседневной жизни мер, принятых для борьбы с коронавирусом. Если мы поближе рассмотрим, по кому наносят непропорционально серьезный удар штрафы или лишение свободы, то обычно именно те группы, которые так или иначе находятся в неблагоприятном социальном положении: люди без документов, бездомные или психически больные люди. Не у каждого человека есть дом, не каждый хочет оставаться в этом доме. Я напомню о росте домашнего насилия в связи с мерами по самоизоляции", - заявил Кесслер, отметив, что штрафные санкции все же имеют смысл, к примеру, в сфере торговли и бизнеса, где они могут быть введены против юридических лиц "в целях охраны здоровья".

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Со среды по всей Германии вводится требование о повсеместном ношении масок в общественном транспорте и магазинах. Некоторые федеральные земли уже ввели штрафы за нарушение этого требования, которые могут доходить до пяти тысяч евро.

"Вижу в требовании о ношении масок акционизм со стороны правительства ФРГ с целью отвлечь внимание от других упущений. В течение последних нескольких недель идет критика неспособности правительства обеспечить в достаточном количестве поставки медицинского защитного оборудования и, в том числе, масок. Поскольку это не предписано или не рефинансировано в законе или нормативных актах, владельцам больниц и другим поставщикам просто не выгодно планировать и обеспечивать необходимые больничные места, персонал или защитные материалы для чрезвычайных ситуаций", - заявил депутат.

Он добавил, что большая часть врачей в Германии "отказывается от требования носить маску по уважительным причинам", в том числе потому, что "нет достаточного количества защитных масок даже для медицинских учреждений".

"Необходимо четко регламентировать, чтобы все медицинские защитные маски, в первую очередь, были зарезервированы только для упомянутых областей и прежде всего для уязвимых "групп риска". Кроме того, защитные маски должны быть предоставлены нуждающимся, которые не могут позволить себе купить их", - заявил Кесслер.

Депутат добавил, что не доказана также и эффективность самодельных масок, "они не обеспечивают самозащиту, предотвращают распространение, самое большее, крупных капель". Требование о ношении любых масок, в том числе самодельных или прикрывать лица шарфами или платками, как призывают федеральные и земельные власти Германии, имеет "психологический эффект" - "если смотреть на закутанные лица, то труднее будет поддерживать ощущение нормальности, и серьезность ситуации станет более очевидной", считает Кесслер.

"В любом случае, рассчитываемая эффективность настолько мала, что чувствительные санкции в случае нарушения требования о ношении маски не оправданы", - добавил он.