В Сингапуре выявили еще 690 зараженных коронавирусом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 15,6 тысячи, за сутки медики выявили 690 новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 12.00 29 апреля министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 690 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.
Специалисты также отметили, что большинство заразившихся – это иностранные рабочие, живущие в общежитиях, и только шестеро заболевших - сингапурцы или иностранцы, постоянно проживающие на территории этого государства. Общее число заразившихся коронавирусом в Сингапуре достигло 15 641, за все время скончались 12 зараженных.
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