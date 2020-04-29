В Сингапуре выявили еще 690 зараженных коронавирусом

"По состоянию на 12.00 29 апреля министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 690 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.

Специалисты также отметили, что большинство заразившихся – это иностранные рабочие, живущие в общежитиях, и только шестеро заболевших - сингапурцы или иностранцы, постоянно проживающие на территории этого государства. Общее число заразившихся коронавирусом в Сингапуре достигло 15 641, за все время скончались 12 зараженных.