В ОНФ предложили увеличить пособие по безработице

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пособие по безработице в РФ нужно увеличить для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба Михаил Шмаков. Пособие по безработице в РФ нужно увеличить для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ

Профсоюзы фиксируют ежедневное увеличение количества граждан, обратившихся за пособием по безработице. В принятых мерах поддержки безработных в РФ есть "перекос", считает Шмаков, слова которого приводит пресс-служба ОНФ. Он напомнил, что тем, кто стал безработным после 1 марта, положено максимальное пособие 12 130 рублей. А те, кто были признаны безработными ранее, получают пособие в прежних размерах – до 8 тысяч рублей.

"Это несправедливо, в такой экономически сложный период все должны получать одинаково повышенное пособие", - цитирует Шмакова пресс-служба.

Центральный штаб ОНФ системно работает над улучшением положения трудящихся граждан, отметил Шмаков. В сложившейся ситуации, по мнению председателя ФНПР , нужно дорабатывать Трудовой кодекс в части удаленной и частично удаленной работы, однако это должно быть полностью продуманное решение, которое будет применимо не только на ближайшие месяц или год. Представители центрального штаба ОНФ подготовили предложения по этому вопросу, но они требуют тщательной экспертной проработки.

Шмаков также отметил сложность системы отнесения предприятий к малому и среднему предпринимательству в РФ. Поэтому, по его словам, не все могут получить меры поддержки. А оставшись без поддержки, предприятия увольняют работников.

Глава ФНПР предложил распространить беспроцентные кредиты и другие меры поддержки на все предприятия. 40 отраслевых профсоюзов уже направили свои предложения, но пока решение не принято.