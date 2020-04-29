Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T11:10
https://ria.ru/20200429/1570727222.html
В ОНФ предложили увеличить пособие по безработице
https://cdn24.img.ria.ru/images/105358/01/1053580109_0:0:2964:1667_1036x0_80_0_0_a83dd8bf3920433decb96e7eb4c20c59.jpg
РИА Новости

В ОНФ предложили увеличить пособие по безработице

10:57 29.04.2020 (обновлено: 11:10 29.04.2020)
436
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Михаил Шмаков
 Михаил Шмаков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Михаил Шмаков. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пособие по безработице в РФ нужно увеличить для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков.
Профсоюзы фиксируют ежедневное увеличение количества граждан, обратившихся за пособием по безработице. В принятых мерах поддержки безработных в РФ есть "перекос", считает Шмаков, слова которого приводит пресс-служба ОНФ. Он напомнил, что тем, кто стал безработным после 1 марта, положено максимальное пособие 12 130 рублей. А те, кто были признаны безработными ранее, получают пособие в прежних размерах – до 8 тысяч рублей.
Сайт общероссийского центра занятости
27 апреля, 00:46Распространение нового коронавируса
Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ
"Это несправедливо, в такой экономически сложный период все должны получать одинаково повышенное пособие", - цитирует Шмакова пресс-служба.
Центральный штаб ОНФ системно работает над улучшением положения трудящихся граждан, отметил Шмаков. В сложившейся ситуации, по мнению председателя ФНПР, нужно дорабатывать Трудовой кодекс в части удаленной и частично удаленной работы, однако это должно быть полностью продуманное решение, которое будет применимо не только на ближайшие месяц или год. Представители центрального штаба ОНФ подготовили предложения по этому вопросу, но они требуют тщательной экспертной проработки.
Медицинский работник в больнице
23 апреля, 15:46Распространение нового коронавируса
Ученые: пандемия коронавируса опасна ростом безработицы и депрессии
Шмаков также отметил сложность системы отнесения предприятий к малому и среднему предпринимательству в РФ. Поэтому, по его словам, не все могут получить меры поддержки. А оставшись без поддержки, предприятия увольняют работников.
Глава ФНПР предложил распространить беспроцентные кредиты и другие меры поддержки на все предприятия. 40 отраслевых профсоюзов уже направили свои предложения, но пока решение не принято.
Как правительство и ЦБ помогут населению и бизнесу пережить пандемию
19 марта, 12:27
Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1150002
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общероссийский народный фронтМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
В Германии назвали единственного виновника в развязывании Второй мировой
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47В ГИБДД начали расследование после ДТП со скорой в Дзержинске
16:47Китайские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина
16:43В Сербии число жертв коронавируса достигло 209
16:43Число зараженных коронавирусом в Таджикистане возросло до 522 человек
16:42В Египте высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны
16:42МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений
16:41Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
16:38Глава Межпарламентского союза назвала победу над нацизмом общим наследием
16:38Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
16:37ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными
16:35У восьми медработников в Ивановской области выявили коронавирус
16:34В Орле сотрудники МЧС провели парад во дворе ветерана войны
16:32Попова: осложнений ситуации в учреждениях ФСИН из-за коронавируса нет
16:31Набиуллина отметила снижение сроков размещения средств в банках
16:31Нарышкин отметил вклад советской разведки в разгром гитлеровской Германии
16:31Набиуллина оценила ситуацию на денежном рынке
16:31Врач рассказал, как 94-летнего ветерана удалось вылечить от коронавируса
16:31На Украине отсрочили экзамены для студентов-медиков и интернов
16:30"Ростех" нарастил производство защитных костюмов для медиков
16:30СК уличил украинского командира в обстреле дома культуры в Донбассе
Лента новостейМолния