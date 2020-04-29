В Израиле за ночь умерли два пациента с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера вторника выросло на 54 и составило 15 782, два человека скончались, общее число умерших достигло 212, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на 09:00 среды, число пациентов в тяжелом состоянии выросло до 120, из них 91 человек нуждается в искусственной вентиляции легких.
С вечера вторника 183 человека выздоровели, общее число выздоровевших составило 7929 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
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