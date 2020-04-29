У 64 членов экипажа USS Kidd выявили коронавирус

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число членов команды ракетного эсминца USS Kidd с положительным результатом на коронавирус возросло до 64, корабль прибыл на военно-морскую базу в Сан-Диего, сообщает ВМС США.
Ранее сообщалось, что вирус обнаружен у 47 членов экипажа.
"Сегодня в рамках решительных мер ВМС по борьбе с COVID-19 на борту USS Kidd корабль прибыл на базу ВМС в Сан-Диего. На сегодняшний день 63% экипажа USS Kidd, включая всех, у кого были симптомы и их близкие контакты, протестированы на COVID-19, всего 64 положительных результата", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.
В пятницу официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что на борту ракетного эсминца ВМС США USS Kidd зафиксирована вспышка коронавируса. При этом отмечалось, что заболевание не повлияло на готовность корабля к выполнению задач.
Ранее заболевание коронавирусом было выявлено на нескольких военных кораблях США. Самая массовая вспышка произошла на борту авианосца "Теодор Рузвельт". По последним данным ВМС, коронавирус был выявлен у 955 человек, один человек скончался. Авианосец пришвартовался на американской базе на острове "Гуам".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.