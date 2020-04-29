У 64 членов экипажа USS Kidd выявили коронавирус

"Сегодня в рамках решительных мер ВМС по борьбе с COVID-19 на борту USS Kidd корабль прибыл на базу ВМС в Сан-Диего. На сегодняшний день 63% экипажа USS Kidd, включая всех, у кого были симптомы и их близкие контакты, протестированы на COVID-19, всего 64 положительных результата", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.