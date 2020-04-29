Регионы получили деньги на выплаты медикам за работу в особых условиях

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Регионы России получили деньги на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающих помощь гражданам с коронавирусом или лицам из групп риска заражения COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.