Регионы получили деньги на выплаты медикам за работу в особых условиях

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Регионы России получили деньги на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающих помощь гражданам с коронавирусом или лицам из групп риска заражения COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Минздравом России в рамках исполнения постановления правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 415 установлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19. Ведомством до субъектов РФ доведены лимиты для осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам", - говорится в сообщении.
Выплаты уже осуществляются в Тверской, Архангельской, Нижегородской, Челябинской и Сахалинской областях, в Чеченской республике, Мордовии, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае, уточнили в пресс-службе.
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