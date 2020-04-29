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Туризм
2020-04-29T15:22
https://ria.ru/20200429/1570726855.html
В Австралии местные жители помогают "застрявшим" в стране туристам
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РИА Новости

В Австралии местные жители помогают "застрявшим" в стране туристам

15:22 29.04.2020
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© Depositphotos / 2630benСидней, Австралия
Сидней, Австралия
© Depositphotos / 2630ben
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В Австралии местные жители помогают "застрявшим" в стране из-за закрытия границ туристам, сообщает Lonely Planet.
Многие путешественники не успели вернуться из Австралии в свои страны до того, как международные перелеты были прекращены из–за пандемии. Они оказались без крыши над головой и средств к существованию.
В конце марта Мигель Энрике Фуэнтес, филиппинец, проживающий в Перте, и туристка из Нидерландов Никки Верд выступили в соцсетях с призывом к местным жителям принять застрявших путешественников у себя дома, предоставить им свободную комнату в доме, если такая есть, поделиться местом для кемпинга в саду и даже помочь с работой, например, на ферме.
За месяц число участников группы только в штате Западная Австралия выросло до 5,5 тысяч. В других регионах также появились подобные сообщества. Хозяева предлагают проживание в обмен на помощь по дому, а туристы получают плату за труд.
"Немало австралийцев поддерживают наше дело, предлагая свои дворы, запасные спальни, парковочные места, гаражи, земельные участки, фермерские и дома на курортах для бесплатного проживания застрявших иностранцев", — рассказала Никки.
Хелен Хейл, медсестра из Перта, была одной из первых местных жителей, принявших туристов. "Мне было жаль путешественников, которые вынуждены были поставить палатку на обочине дороги, жили в ней без воды, электричества и туалета", — говорит она. Хелен пригласила их в свой дом. "Люсиль, Пьер и Адриен установили в нашем дворе палатку, живут там и выполняют некоторую работу на участке за плату", — рассказала она.
Дебби Нунан пригласила туристов, не успевших уехать из кемпинга на виноградниках, остаться бесплатно в своем пансионате, который после начала пандемии стоял пустым.
"Нам повезло, что нам помогли, предоставили жилье в обмен на работу на ферме, где мы ухаживаем за кенгуру", — отмечают американские туристы Марк Стэнсбери и Брайан Боуман.
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