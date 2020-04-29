В Австралии местные жители помогают "застрявшим" в стране туристам

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В Австралии местные жители помогают "застрявшим" в стране из-за закрытия границ туристам, В Австралии местные жители помогают "застрявшим" в стране из-за закрытия границ туристам, сообщает Lonely Planet.

Многие путешественники не успели вернуться из Австралии в свои страны до того, как международные перелеты были прекращены из–за пандемии. Они оказались без крыши над головой и средств к существованию.

В конце марта Мигель Энрике Фуэнтес, филиппинец, проживающий в Перте, и туристка из Нидерландов Никки Верд выступили в соцсетях с призывом к местным жителям принять застрявших путешественников у себя дома, предоставить им свободную комнату в доме, если такая есть, поделиться местом для кемпинга в саду и даже помочь с работой, например, на ферме.

За месяц число участников группы только в штате Западная Австралия выросло до 5,5 тысяч. В других регионах также появились подобные сообщества. Хозяева предлагают проживание в обмен на помощь по дому, а туристы получают плату за труд.

"Немало австралийцев поддерживают наше дело, предлагая свои дворы, запасные спальни, парковочные места, гаражи, земельные участки, фермерские и дома на курортах для бесплатного проживания застрявших иностранцев", — рассказала Никки.

Хелен Хейл, медсестра из Перта, была одной из первых местных жителей, принявших туристов. "Мне было жаль путешественников, которые вынуждены были поставить палатку на обочине дороги, жили в ней без воды, электричества и туалета", — говорит она. Хелен пригласила их в свой дом. "Люсиль, Пьер и Адриен установили в нашем дворе палатку, живут там и выполняют некоторую работу на участке за плату", — рассказала она.

Дебби Нунан пригласила туристов, не успевших уехать из кемпинга на виноградниках, остаться бесплатно в своем пансионате, который после начала пандемии стоял пустым.