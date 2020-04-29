Россияне смогут наблюдать почти по метеору в минуту в ночь на 5 мая

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Пик метеорного потока эта-Аквариды, во время которого на небе можно будет разглядеть до 50 метеоров в час, наступит в 2020 году в ночь на 5 мая, сообщает Московский планетарий.
"С 4 на 5 мая – максимум активности метеорного потока эта-Аквариды из созвездия Водолей (до 50 метеоров в час)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом поток действует с 19 апреля по 28 мая, но лучше всего его наблюдать в первой половине мая над восточным и юго-восточным горизонтом в предрассветное время, то есть в 3-4 утра по местному времени.