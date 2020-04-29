Новосибирская область продлила действующий режим самоизоляции

НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Власти Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19 и режим общей самоизоляции до 11 мая, ужесточений или послаблений пока не будет, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников

Накануне президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. По его словам, необходимость пролонгации жестких мер борьбы с COVID-19 объясняется тем, что эпидемия в России еще не достигла своего пика, и страна перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.

"Я полностью поддерживаю решение президента России о необходимости продления режима нерабочих дней и самоизоляции как минимум до 11 мая. Все необходимые решения на уровне правительства Новосибирской области уже приняты. Мы не меняем и просто продлеваем этот режим до конца праздничных дней", - сказал глава региона, отметив, что продлевается режим непосещения школ, работа детсадов в режиме дежурных групп и запрет на работу определенных предприятий.

"Из дополнительных мер позавчера было принято решение об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте. Надеюсь, что в таком режиме, при условии его строгого соблюдения, мы сможем сдержать дальнейшие темпы развития инфекции, и после 11 мая у нас появится возможность выйти на послабление ограничительных мер для поддержки нашей экономики", - сказал Травников.

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Глава региона также сообщил, что областные власти готовятся к внедрению электронных пропусков, но признал, что Новосибирская область – транзитный регион, в котором внедрять такие ограничения особенно сложно. Однако, по его словам, технически и организационно власти к этому готовы, но будут это делать, ориентируясь на опыт апробации такой федеральной системы, которая сейчас внедряется в Центральном федеральном округе.

Травников добавил, что правительство области готовит свой и пакет предложений по восстановлению экономики и после 5 мая будет готово дополнительно озвучить эти меры.