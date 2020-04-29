В России за сутки 1830 человек вылечились от коронавируса

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За сутки от COVID-19 в РФ выздоровели 1 830 человек, всего выписаны 10 286, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек... За весь период выписано по выздоровлению 10 286 человек", - говорится в сообщении.
За сутки, в частности, выписаны из больницы 480 человек в Москве, 193 - в Марий Эл, 164 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.