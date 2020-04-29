В России запустили сайт по борьбе с фейками о коронавирусе

Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, журналист Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич запустил сайт CoronaFake, посвященный борьбе с недостоверной информацией о коронавирусе, об этом он сообщил РИА Новости.

В начале апреля ОП РФ и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) разработали рекомендации, как отличить фейковые сообщения о коронавирусе в сети и правильно потреблять новости: аудитории посоветовали не доверять призывам "к максимальному репосту", уточнять авторство сообщения и отслеживать опровержения.

"На портале coronafake.ru будут регулярно публиковаться опровержения фейков и вбросов, а также самые свежие и правдивые данные, связанные с пандемией. ... Нагнетания стали нашей обыденностью. Противоречивой информации столько, что порой не знаешь, кому стоит верить", - рассказал Малькевич.

На сайте, по словам члена ОП РФ, также будут регулярно публиковаться новые данные о зараженных и вылечившихся, а также подтвержденная информация о мерах эффективной профилактики.

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"Фейковые сообщения тщательно выискивает и опровергает команда профессионалов своего дела – журналистов и блогеров, которые выступают за правдивость и прозрачность публикуемых данных о развитии ситуации с пандемией", - отметил Малькевич.

Ранее он сообщал, что киберволонтеры из Лиги безопасного интернета выявили более 2440 фейковых сообщений о коронавирусе, значительная часть которых распространяется в комментариях под официальными публикациями органов исполнительной власти.