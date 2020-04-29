Аксенов рассказал, кого из приезжающих в Крым будут помещать в обсерватор

"Все наши сограждане должны понимать, что если вы собираетесь в Крым, то должны будете провести две недели карантина в обсерваторе. Необходимость этого решения продиктована ситуацией распространения инфекции. Для Крыма это вынужденная мера, которая должна не только не допустить вспышки заболевания, но и позволит надеяться на скорейшее восстановление санаторно-курортной и туристической деятельности", - сказал Волченко в комментарии РИА Новости.