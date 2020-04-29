В Калужской области разрешили работать парикмахерам и продавцам рассады

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Власти Калужской области допустили к работе ряд организаций малого бизнеса, в частности, парикмахерские, ремонтные мастерские, пункты продажи семян и рассады, сообщил врио губернатора Владислав Шапша.
Во вторник президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с коронавирусом продлил нерабочие дни до 11 мая. Власти Калужской области поступили так же, параллельно объявив на эти дни масочный режим.
"Мы приняли решение возобновить оказание парикмахерских услуг при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Также разрешили продажу семян и рассады, печатной продукции в киосках и оказание услуг ремонтных мастерских", - написал Шапша в своих аккаунтах в социальных сетях.
Он подчеркнул, что масок в аптеках региона достаточно, чтобы люди выполняли все установленные требования.
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