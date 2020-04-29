В Калужской области разрешили работать парикмахерам и продавцам рассады

"Мы приняли решение возобновить оказание парикмахерских услуг при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Также разрешили продажу семян и рассады, печатной продукции в киосках и оказание услуг ремонтных мастерских", - написал Шапша в своих аккаунтах в социальных сетях.